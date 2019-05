AVV. OLIVETTI, Così si acquista una società di calcio

Sulle colonne de La Nazione troviamo un'intervista all'avvocato Olivetti Rason, il quale spiega come si struttura un'operazione come la cessione della Fiorentina: E' prevista una serie di passaggi sicuramente per via dei quali i viola hanno richiesto urgentemente il CdA. In generale s'inizia con una fase di consultazioni relative all'opportunità di avviare un'operazione di acquisizione, a cui segue la Due Diligence. Quest'ultima fase consiste nell'esame di una serie di dati economico-finanziari e legali che consentiranno la valutazione della società da acquisire. In pratica per accertare se vi siano le condizioni di fattibilità dell'operazione. Infine la trattativa vera e propria, con predisposizione e stesura dell'accordo, che si conclude con l'acquisizione del pacchetto azionario del club: il cosiddetto closing".