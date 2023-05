AVV. O. RASON, Stadio? Mi auguro che Rocco ci ripensi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'avvocato Pier Ettore Olivetti Rason scrive un articolo per l'edizione odierna del quotidiano Il Tirreno parlando della situazione stadio in casa Fiorentina. L'avvocato si esprime così sulla risposta negativa alle iniziative di Rocco Commisso per lo stadio nuovo: "La telenovela stadio rappresenta in maniera lampante il motivo per il quale sia sempre più difficile attraversare capitali stranieri e investitori in Italia e a Firenze in particolare". Inoltre Rason elogia il presidente della Fiorentina: "Con la realizzazione del Viola Park ha dimostrato nei fatti ciò che è capace di fare". È normale quindi, che ci sia un po’ di rammarico su quello che sarebbe potuto essere lo stadio che oltre ad essere il luogo dove si vedono le partite, uno stadio di proprietà averebbe rappresentato un'assicurazione permanente per la Viola. L'avvocato termina augurandosi che il presidente della Fiorentina possa tornare sui suoi passi: "Non sarà facile ma se ci fosse una strada per far tornare Commisso sui suoi passi andrebbe intrapresa subito. Innanzitutto per il bene di Firenze".