Attenti a quei due, la Fiorentina riparte dalla coppia Kean-Zaniolo

È sempre più probabile che Palladino, vista anche l'assenza di Gudmundsson, decida di schierare in attacco la coppia formata da Moise Kean e Nicolò Zaniolo. Il centravanti azzurro, squalificato contro il Como, rientrerà in campo oggi pomeriggio per tornare a trascinare a suon di gol la Fiorentina, mentre l'ex Atalanta, dopo i due gol in campionato con i nerazzurri, proverà a centrare il bersaglio per la prima volta con la maglia viola. I due sono diventati amici grazie alle esperienze fatte insieme con le nazionali giovanili e questo pomeriggio a Verona dovrebbero tornare a giocare insieme dal primo minuto. Se Kean a Firenze ha trovato la giusta maturità diventando fin da subito un leader della squadra di Palladino, anche Zaniolo spera di riuscire a trovare quella continuità di rendimento che, da quando ha lasciato Roma, non ha più avuto. Tra Galatasaray, Aston Villa e Atalanta l'attaccante massese non ha mai inciso.

Con la maglia della Fiorentina, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Kean e Zaniolo hanno giocato insieme solamente 27 minuti nel match di San Siro perso dai viola contro l'Inter per 2-1. Oggi però i due saranno insieme dal primo minuto, non è chiaro ancora quale sia il modulo scelto da Palladino ma Zaniolo ci sarà. Secondo la Rosea la soluzione più probabile prevede Folorunsho e Beltran al suo fianco alle spalle del centravanti ex Juventus. Per il resto potrebbe partire dalla panchina Nicolò Fagioli, mentre in difesa tornerà titolare Pietro Comuzzo.