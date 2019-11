ATTACCO, Un rendimento da mediana: c'è Dusan?

All'interno della sua analisi dell'attacco viola, l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino sottolinea quelli che sono i numeri fin qui collezionati dal reparto offensivo viola: dei 15 gol realizzati dalla squadra di Montella, soltanto 5 sono arrivati dagli attaccanti: due a testa per Chiesa e Ribery, più quello di Boateng contro il Napoli. Poca roba, soprattutto se paragonata alle altre squadre in lotta per l’Europa. E per fortuna che a compensare l’astinenza delle punte ci pensano gli altri. Difensori, e centrocampisti. Non a caso i due capocannonieri della squadra sono Pulgar e Milenkovic, entrambi a quota 3. Dalla difesa, poi, è arrivato anche un gol da Pezzella, mentre a quelle del mediano cileno si sommano le 2 di Castrovilli. Il reparto offensivo in termini di gol sta dando lo stesso contributo di centrocampo e difesa. Resta in piedi l’ipotesi Vlahovic. Il serbo, a Reggio, è entrato bene: che domenica, contro il Parma, sia la volta buona per vederlo titolare?