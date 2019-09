ATTACCO, Spazio alle ali o bis delle punte piuma?

Spazio all'attacco nell'analisi puntuale che oggi Il Corriere Fiorentino fa di tutti i reparti della squadra viola: le tre punte sembrano essere la strada maestra visti anche i attaccanti esterni in rosa eppure Montella ha sorpreso tutti con la Juve: via le ali e «attacco piuma» Chiesa/Ribery. Una buona soluzione, ma che sacrifica i centravanti. Se un difetto si è visto nella sfida con la Juve, è stata proprio la mancanza di peso in area di rigore. E quindi? Buttar dentro una prima punta al fianco di Ribery? Dura perché, nella testa di Vincenzino, questa squadra non si può permettere Chiesa esterno a tutta fascia. Più semplice pensare ad un tridente con il francese e Chiesa larghi e un 9 in mezzo. Ecco però che si riaprirebbe la questione centrocampo. Chi fuori tra Badelj, Castrovilli e Pulgar?