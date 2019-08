ATTACCO, Si allontana Diego Rossi. Le richieste...

La Fiorentina ha la necessità di rafforzarsi in attacco. Come è noto da tempo i nomi buoni sono molti: Llorente, Diego Rossi, Pedro e chi più ne ha più ne metta. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport però la pista che porterebbe all'attaccante dei Los Angeles FC sarebbe definitivamente tramontata in quanto la richiesta economica sia stata altissima.