ATTACCO, Sì al vice-Vlahovic. Via Kokorin e Kouame

Il Corriere Fiorentino scrive che in attacco resta aperto il cantiere e che una prima punta, a prescindere da Vlahovic, arriverà comunque. Kokorin infatti non ha convinto e lo stesso Kouame non offre le giuste garanzie. Per loro il club cercherà soluzioni in prestito (sull’ivoriano c’è l’interesse dell’Empoli) per poi andare a caccia di un giocatore che sappia aspettare il proprio turno e, quando ce ne sarà bisogno, si faccia trovare pronto.