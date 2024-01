ATTACCO, Se parte Nzola Viola su Kean o Belotti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il Corriere Fiorentino salvo accelerazioni repentine sull’aereo che domani porterà la Fiorentina in Arabia per la Supercoppa l’unico volto nuovo sarà quello di Davide Faraoni, terzino arrivato dal Verona. La frenata nell’affare con la Dinamo Zagabria per il ritorno in Croazia di Brekalo, probabilmente dettata dall’interesse della Salernitana, ha avuto infatti ripercussioni sulla trattativa con i tedeschi dell’Augsburg per l’esterno svizzero Vargas, profilo preferito dai viola rispetto a Ngonge.

Nonostante l’accordo con squadra e calciatore sia vicino per il momento il passaggio di testimone è rimandato come le altre questioni offensive, a cominciare da Nzola che piace al Cagliari e al Genoa e la cui uscita potrebbe aprire all’arrivo di un nuovo attaccante tra Kean e Belotti.