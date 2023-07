ATTACCO, Ora Cabral e Jovic possono anche partire

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Tra i temi affrontati questa mattina da La Gazzetta dello Sport a proposito della gestione degli attaccanti in rosa c'è anche quello legato alla possibile partenza sia di Jovic che di Cabral: come scrive il giornale, i dirigenti gigliati reputano buona la stagione dei propri attaccanti ma sanno di poter migliorare in quel reparto. Il serbo ha più talento, meno fuoco dentro e più mercato all’estero. Cabral è inappuntabile dal punto di vista dell’impegno, è cresciuto molto, ha altri margini davanti a sé. E per lui si è mosso qualcosa anche nel mercato italiano.

La tattica originale prevede la partenza di uno dei due per far spazio al nuovo centravanti. Qualora però il mercato portasse sorprendentemente all’addio di entrambi, ecco che insieme ad un centravanti più giovane potrebbe servire un giocatore maggiormente esperto, che conosce il campionato italiano ed ha dimostrato di saper segnare.