ATTACCO, Ngonge c'è, Brekalo via: la Viola si muove

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, oltre che di Lorenzo Insigne, si parla anche di un altro giocatore seguito dalla Fiorentina per il suo attacco, ovvero Cyril Ngonge del Verona: il fatto che Italiano abbia bisogno di calciatori già in confidenza con il nostro campionato sta facendo tramontare le piste che portano a Niklas Beste dell’Heidenheim e l’olandese Calvin Stengs del Feyenoord. Resiste invece l’idea Ngonge che è stato cercato anche in Premier League, dall’Aston Villa: ma il belga vorrebbe rimanere in Italia e questo è un punto a favore della Fiorentina. Nel frattempo è in uscita Brekalo: è corteggiato con insistenza dalla Dinamo Zagabria e a dirlo chiaramente è stato il tecnico croato che ha parlato di una trattativa in corso.

Certo, non è possibile pensare ad una sua partenza prima che ci sia un innesto.