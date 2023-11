ATTACCO, La domanda: il titolare ormai è Beltran?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina pare aver finalmente trovato il suo centravanti, scrive La Gazzetta dello Sport: Lucas Beltran avrà definitivamente conquistato la fiducia di Italiano dopo i due gol e il palo in Conference League e il gol annullato e il palo colpito anche contro la Lazio? La continuità sembra far bene all'argentino anche se Nzola resta in ballo.