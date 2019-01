ATTACCO, L'idea di Pioli: rinunciare a Simeone

Sulle pagine odierne de La Nazione vengono proposte alcune ipotesi di formazione in casa viola in vista della delicata sfida di Coppa Italia contro la Roma. E se la Fiorentina domani rinunciasse a Simeone – mantenendolo come cambio in panchina – per sfruttare le caratteristiche che valorizzano meglio i propri attaccanti in contropiede? Il 3-5-2 potrebbe essere un modulo di riferimento per domani sera, preservando in questo modo uno dei tre attaccanti in caso di tempi supplementari. Scontato, infine, il rientro dal 1’ degli squalificati Biraghi ed Edimilson.