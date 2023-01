ATTACCO, Jovic non convocato, tocca ancora a Cabral

Come scritto dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino dopo il pareggio dell’altra sera col Monza, i viola non possono permettersi altri passi falsi. Vincere, o vincere. Se (davvero) Biraghi e soci vogliono provare a restare aggrappati al treno che vale l’Europa non hanno alternative. Anche perché il calendario propone un paio di incroci che, almeno in teoria, offrono l’occasione per salire un po’ più su. A cambiare sarà la batteria dei trequartisti. Fuori Barak e Saponara, e dentro Bonaventura e Kouame. E chissà. Presto, si potrebbe rivedere anche Nico Gonzalez che sarà in panchina. In attacco toccherà a Cabral. Tanto spietato in occasione del (bellissimo) gol dell’1.0 quanto sprecone nel secondo tempo. Toccherà ancora a lui, là davanti. Anche perché, errori a parte, il brasiliano ha (finalmente) dimostrato di star bene mentre Jovic dopo la panchina col Monza non è stato nemmeno convocato.