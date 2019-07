ATTACCO, Il sogno resta De Paul. Dietro Politano

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il primo oggetto dei desideri della Fiorentina per il suo attacco resta Rodrigo De Paul dell’Udinese ma il prezzo è veramente troppo alto, specie in base alle regole finanziarie. E anche per Matteo Politano il discorso è simile, anche e piace ed è stato cercato. Infine per il reparto offensivo è spuntato anche il nome di Gregoire Defrel, che potrebbe essere un profilo gradito: il prezzo potrebbe anche andare bene ma il Cagliari sembra in vantaggio per il francese.