ATTACCO, Ecco la lista dei desideri, e con Cabral...

La lista dei desideri per il nuovo, possibile, centravanti, in casa Fiorentina è prevedibile ormai da settimane: Nzola, Dia e Zapata, rigorosamente in quest’ordine di preferenza. Attenzione però, riporta l'edizione odierna de La Nazione, alla situazione legata ad Arthur Cabral. L'attaccante brasiliano, finito nel mirino del Tottenham, in caso di addio potrebbe rivoluzionare le strategie di rafforzamento in attacco, anche perché arriverebbero altri milioni da investire.