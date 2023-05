ATTACCO, Con Cabral a rischio si scalda Jovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come scritto dall'edizione odierna de La Nazione è la vigilia di Fiorentina-Basilea, semifinale di andata di Conference League, una delle partite più importanti della stagione per la squadra di Italiano. Domani sera infatti i viola vorranno provare a sfruttare il fattore campo, ma con la consapevolezza che il verdetto definitivo su chi otterrà la qualificazione per la finale di Praga arriverà soltanto giovedì 18 maggio, al termine della gara di ritorno. La Fiorentina si è ritrovata ieri al centro sportivo per iniziare a preparare la sfida con gli svizzeri dopo il giorno libero concesso lunedì ai giocatori. Restano da monitorare le condizioni di Cabral. L’attaccante brasiliano ha saltato la trasferta di Napoli per un colpo ricevuto venerdì in allenamento. Nel pre partita di Napoli-Fiorentina il direttore generale Barone ha rassicurato i tifosi spiegando che il classe 1998 non era stato convocato soltanto per precauzione, ma Cabral non è ancora al 100% e ieri ha svolto un lavoro differenziato. Dall’ambiente viola continua a filtrare ottimismo sulle sue condizioni ma sarà decisivo l’allenamento di oggi per saperne di più. Un vero e proprio rebus centravanti, legato alle condizioni di Cabral, con Jovic che intanto si prepara, qualora toccasse a lui.