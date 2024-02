ATTACCO, Col Frosinone si riparte dalla nuova doppia B

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Fiorentina prova di attacco a due. Lo riporta il Corriere dello Sport: l'obiettivo è dare incisività a un reparto offensivo che, con l'assenza di Nico Gonzalez, fatica a trovare continuità. La priorità per Vincenzo Italiano adesso è una: far coesistere Andrea Belotti e Lucas Beltran, quelli che per il tecnico viola ad oggi sono gli attaccanti più affidabili.

Si proverà a ripartire dalla doppia B, ma rimangono ancora altri i punti di domanda a livello offensivo. C'è da sistemare innanzitutto le fasce, anche e soprattutto in vista del Frosinone, dove mancherà ancora Kouamé ma tornerà Ikoné dalla squalifica. Col francese, Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, tre per due posti.