ATTACCO, C’è l’ipotesi Kouame come centravanti

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano contro il Genk viola non avrà Mandragora, Bonaventura e Comuzzo, fuori dai convocati il primo per febbre e gli altri due per fastidi muscolari: tra i pali schiera di nuovo Christensen, portiere di Conference League, e in difesa ritrova finalmente Kayode a destra e così Parisi va al ballottaggio con Biraghi per l’altra fascia (la sua), mentre al centro ci si aspetta la coppia Milenkovic-Ranieri con possibilità (ridotte) per Mina di iniziare subito al posto del serbo. Maxime Lopez-Duncan a centrocampo, Barak sulla trequarti nel ruolo e nella posizione che è di Bonaventura, e poi siccome è decisiva rinunciare a Nico Gonzalez non si può. Rimangono l’altro esterno offensivo e il centravanti: che sono Ikoné in vantaggio su Brekalo e Kouame, e Nzola nell’alternanza con Beltran.

La sorpresa? Che Italiano decida di fare a meno sia di Nzola che di Beltran per affidarsi proprio a Kouame, cosa fatta più volte l’anno scorso quando al posto dell’angolano e dell’argentino c’erano Cabral e Jovic. A riportarlo è il Corriere dello Sport.