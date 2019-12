ATTACCO, Berardi e Politano in calo. No a Kalinic

Come spiega l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio, quello di Cutrone non è l’unico nome appuntato sul taccuino di Pradè. C’è ad esempio Simone Zaza che sembra essere piaciuto molto a Rocco Commisso, rimasto colpito da giocatore del Torino di recente, proprio nel corso della gara contro la Fiorentina di inizio dicembre. Il classe ’91 ha esperienza e fiuto del gol e visto che il rapporto con Mazzarri non è stato sempre dei migliori potrebbe essere il rinforzo giusto. L’altro nome da non abbandonare per l’attacco è quello di Andrea Petagna (già cercato in estate) mentre restano sullo sfondo le candidature di Berardi e Politano così come quella ormai fredda di Kalinic.