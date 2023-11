ATTACCO, Beltran o Nzola, il titolare deve essere uno

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiene banco tra i quotidiani la questione attaccante per la Fiorentina. Con Lucas Beltran fermo a zero e Mbala Nzola ad appena una rete, il piatto in Serie A piange e Italiano deve trovare una soluzione. Proprio questa, secondo La Nazione, potrebbe essere quella di stabilire una gerarchia.

Finora il tecnico si è affidato all’alternanza, ma non sta pagando. Un po’ come successe con Prandelli che elesse Vlahovic a titolare, anche Italiano dovrebbe prendere una scelta. E la sensazione, scrive il giornale, è che Italiano stia andando nella direzione di dare chance a Beltran, che con la Juve è uscito solo per precauzione, per problemi legati a una botta e che quindi, senza tale evenienza avrebbe continuato a giocare la sua partita.