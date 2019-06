ATTACCO, Balotelli in viola: Commisso ha detto no

Spazio al summit di mercato andato in scena ieri nell'hotel di Rocco Commisso e alle parole del magnate italo-americano sulle pagine odierne di Tuttosport: il quotidiano tiene a sottolineare quello che è stato ribadito ieri dal tycoon, ovvero che i nomi di Balotelli e Ibrahimovic non sono stati trattati nella riunione alla quale hanno preso parte anche Antognoni, Montella e Pradè: "Balotelli viola? Commisso dice no" è il titolo del quotidiano, che sottolinea come la priorità in questo momento sia quella di convincere Federico Chiesa a restare a Firenze, nonostante le mille avances che stanno arrivando sul suo conto.