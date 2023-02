ATTACCO, 14° in Italia ma con produzioni da Europa

Nel suo articolo legato al rendimento degli attaccanti, l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra sui numeri fin qui accumulati dalla coppia Jovic-Cabral: non è un caso - spiega il giornale - se i viola si ritrovano (con 24 gol segnati nelle prime 23 giornate di campionato, con una media di 1,04 reti a partita) con il quattordicesimo attacco della serie A, seguiti soltanto da Empoli (22), Verona (20), Spezia (19), Cremonese (17) e Sampdoria (11). E questo nonostante una produzione offensiva da Europa visto che la Fiorentina è settima per expected goal (31.9) e seconda per tiri (367 contro i 375 del Napoli). Il problema è che, di questi, soltanto il 27,8% finisce nello specchio della porta (da questo punto di vista gli uomini di Italiano sono 17esimi in serie A) mentre se si parla di rapporto tra gol e tiri il dato (0,06) vede Jovic e compagni addirittura terzultimi, davanti soltanto a Cremonese e Sampdoria.