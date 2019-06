ATALANTA, Muriel e Veretout nel mirino

L'Atalanta vuole costruire una squadra in grado di disputare la Champions League storicamente raggiunta dopo una cavalcata incredibile lo scorso campionato. E per farlo - scrive stamani La Gazzetta dello Sport - potrebbe puntare su due titolari della Fiorentina passata: Luis Muriel e Jordan Veretout. Il colombiano sembra sempre più lontano da Firenze e sarebbe perfetto come sostituto dei tre titolarissimi di Gasperini. Per il centrocampo piace invece Jordan Veretout, sul quale però è molto fitta la concorrenza.