ASTORI, Galanti si difende dalle accuse. A gennaio...

"Dagli esami a cui fu sottoposto Davide Astori nel luglio precedente alla sua morte, non erano emerse patologie tali da evitare la necessità di accertamenti ulteriori rispetto a quelli fatti e tali da non consentire il rilascio della certificazione di idoneità agonistica". Queste le conclusioni dell'avvocato Sigfrido Fenyes, legale del professor Giorgio Galanti, indagato per la morte dell'ex capitano viola. C'è però una perizia che ribalta tutto ciò ed è firmata da Domenico Corrado, su cui si basano le accuse del pm Antonino Nastasi. Nel frattempo la compagna di Davide, Francesca Fioretti, insieme ai suoi legali, ha annunciato che depositerà una propria consulenza. Il processo riprenderà il 9 gennaio (come scritto ieri da FirenzeViola.it, LEGGI QUI) con Galanti che farà il rito abbreviato. Il giudice in questione, Antonio Pezzuti, potrebbe nominare un perito.