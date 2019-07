ASTORI, Altra inchiesta: spunta certificato medico falso

La Nazione, stamani, riporta di una seconda inchiesta sulla tragica scomparsa di Davide Astori. Nuove ombre sul prof. Giorgio Galanti, ultimo medico ad aver firmato l'idoneità sportiva di Davide. L'ipotesi di reato del nuovo fascicolo è falso in atto pubblico in relazione a un certificato fabbricato secondariamente al fine di attestare accertamenti mai fatti: il documento - si legge - sarebbe stato prodotto di recente per smorzare, forse, la negligenza professionale contestata a Galanti. Quest'ultimo viene adesso inquadrato quale "concorrente morale" di tale presunta falsificazione, il cui "autore materiale" sarebbe una stretta collaboratrice del medico, ancora in servizio, che ha ricevuto un avviso di garanzia.