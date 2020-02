ASSOCIAZ. TIFOSI, Pioli sarà accolto come merita

Filippo Pucci, presidente dell'ACCVC, e Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, hanno parlato a Tuttosport dell'accoglienza che il Franchi riserverà al primo ritorno di Stefano Pioli da avversario: "Verrà accolto bene, la persona non è in discussione", dice De Sinopoli. "Firenze saluterà come merita un tecnico che si è fatto apprezzare prima di tutto come uomo", afferma poi Pucci.