ARTHUR, Verso il ritorno dal 1° con l'incognita futuro

Fuori, per un problema alla caviglia, contro il Maccabi Haifa sia all'andata(non convocato) che al ritorno(in panchina), entrato al 92' contro la Roma, in panchina con il Milan e entrato 12 minuti in Coppa Italia contro l'Atalanta. Questo il magro bottino di Arthur, come riportato da Repubblica, nell'ultimo mese. Da perno insostituibile della mediana viola a spettatore, tra acciacchi fisici e scelte tecniche, nel giro di un mese. Italiano senza di lui ha ridisegnato il centrocampo e ora il brasiliano non è più un irrinunciabile.

Domani sera all'Allianz Stadium Arthur ritrova la Juventus, formazione ancora proprietaria del suo cartellino. L'estate scorsa infatti i viola lo presero in prestito dai bianconeri e il suo futuro è un'incognita. Intanto domani dovrebbe partire titolare, poi si vedrà. Quasi impossibile che venga riscattato dalla Fiorentina, visto il prezzo fissato di 20 milioni e il pesante ingaggio, e difficile che rimanga alla Juventus. Il suo agente Pastorello, in caso di mancanza di alternative, potrebbe ridiscutere un ritorno a Firenze con i dirigenti gigliati e bianconeri, del resto Arthur si è trovato benissimo in Toscana, ma la soluzione sembra difficile. Il brasiliano dura fatica a trovare continuità di rendimento e quest'ultimo periodo ne è una prova. Intanto adesso, prima di pensare al futuro, sia l'ex Barcellona che i viola devono pensare a chiudere al meglio la stagione.