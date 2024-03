ARTHUR, Rientro alla Juve ma possibile il viola bis

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport che riguardano gli altri club, si fa il punto su prestiti delle big che per un motivo o per l'altro rientreranno in sede. Da Correa dell'Inter ad Arthur della Juve: il primo ha deluso, il secondo si è rilanciato. Il problema per il brasiliano è dell'ingaggio che, a titolo definitivo, non sarebbe più pagato per il 60% dalla Juve e sarebbe a carico della Fiorentina ma fuori dalla sua portata.

"Per questo la probabilità che Arthur torni alla Continassa è decisamente alta. - si legge sulla Rosea - Poi toccherebbe alla Juve trovargli una nuova sistemazione, magari con un nuovo prestito. Sempre a Firenze? Lo stesso Pastorello non lo esclude: "Lui è contentissimo della società e della città. Si trova benissimo, staremo a vedere. Non prevedo l’esercizio dell’opzione, magari ci sarà una discussione successiva". Di sicuro pare altamente improbabile che Arthur resti in bianconero, specialmente con Massimiliano Allegri in panchina".