ARTHUR, Poco brillante ultimamente. È sfida con Asllani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Quello tra Asllani e Arthur è uno dei confronti su cui si giocherà la gara di stasera. Analizza la situazione La Gazzetta dello Sport, scrivendo che per il nerazzurro sarà un compito arduo, dovendo sostituire Calhanoglu con sole 11 presenze in Serie A quest’anno, tutte dalla panchina. Debutto da titolare quindi per l’ex Empoli, ancora acerbo secondo Inzaghi.

Cosa che non si può dire di Arthur, con la Rosea che scrive come il calcio della Fiorentina dipenda dal mood dell’ex Juventus, arrivato in viola per rilanciarsi e conquistando tutti, tanto da collezionare 20 presenze su 20 in questo campionato. Nelle ultime uscite, sottolinea il quotidiano, non è sembrato molto brillante, e da lui e Asllani passerà molto del match di stasera.