ARTHUR, L'ex viola in Portogallo è diventato "o Rei"

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de La Nazione celebra la notte da sogno di Arthur Cabral, la prima da quando ha lasciato la Fiorentina per approdare al Benfica. L’attaccante brasiliano ha trascinato i lusitani nei quarti di finale della Coppa del Portogallo con una prestazione da urlo che gli è valsa addirittura la standing ovation del ’Da Luz’ al momento dell’uscita dal campo nei minuti finali. Braga battuto 3-2 grazie a un gran gol in diagonale dell’ex viola, che poi ha fornito uno splendido assist di tacco per la rete del definitivo 3-2 di Aursnes.

In Portogallo in tanti lo hanno celebrato, addirittura il quotidiano Record lo ha definito ’Rei’ in prima pagina. Dopo un inizio complicato arrivano così le prime soddisfazioni per King Arthur, che i tifosi della Fiorentina ricordano sempre con affetto.