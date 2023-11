ARTHUR, Il faro della viola. Mancano solo gli assist

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nelle grandi sfide come quella di stasera, come scritto sulle pagine odierne del Corriere dello Sport, devono uscire i grandi giocatori. E Sicuramente tra questi c'è Arthur. Il centrocampista brasiliano ha le chiavi del centrocampo viola e avrà il compito, come al solito, di dettare i tempi e il gioco della Fiorentina. Questa potrebbe essere anche la serata giusta per vedere l'ex Barcellona effettuare un passaggio decisivo.

Forse proprio quello è l'aspetto in cui deve migliorare avendo effettuato solo un assist in 17 gare stagionali. Anche i tiri in porta, solamente due, sono troppo pochi per un calciatore con le sue qualità. In una stagione fin qui positiva, di rinascita per lui, Arthur deve migliorare vicino all'area di rigore avversaria e quale occasione migliore per farlo di Milan-Fiorentina al Meazza?