ARTHUR, Il brasiliano è l'insostituibile di Italiano

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio al centrocampista della Fiorentina Arthur. Nonostante i dubbi iniziali, sia dei tifosi viola per le ultime due stagioni dell'ex Juventus, sia dello stesso calciatore, il regista brasiliano è diventato imprescindibile per il gioco di Italiano. L'allenatore siciliano lo ha fortemente voluto a Firenze e in campionato infatti l'ha schierato sempre e spesso dal primo minuto. Anche quando è entrato ha dato il suo contributo, facendo ritrovare la squadra nel secondo tempo e guidandola spesso ad aggiustare il risultato. Oltre che in Serie A, Arthur è pronto a dirigere il gioco viola anche in Arabia. Il regista brasiliano in viola è rinato, Firenze è l'ambiente giusto per lui ed Italiano lo sta facendo rendere al meglio.

Già in estate Arthur era convinto della scelta fatta, tanto che parlava addirittura di Champions: "Ho visto la finale di Conference con il West Ham e già quella squadra meritava il successo. Ora dobbiamo puntare a un posto in Champions, io ci voglio andare. Sono sincero, ci aspetta una grande annata". Adesso però la Fiorentina è quarta in classifica e se la giocherà fino alla fine, intanto c'è da provare a portare a casa il primo titolo della gestione Commisso.