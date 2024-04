ARTHUR, Già comunicato che non verrà riscattato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna di Tuttosport parla di un ritorno sempre più certo alla Continassa di Arthur Melo. Secondo quanto scritto dal quotidiano, la Fiorentina avrebbe già comunicato a Federico Pastorello, agente del giocatore, e alla Juventus che il brasiliano non verrà riscattato, perché considerati troppi i 20 milioni che i bianconeri vogliono per il cartellino e i 5 milioni che il giocatore percepisce annualmente di stipendio. Da capire, chiosa il giornale, se nei prossimi mesi le parti possano dialogare per cercare un’intesa su basi diverse o se Giuntoli dovrà trovare all’ex Barça un’altra sistemazione.