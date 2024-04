ARTHUR, Fosforo e piedi buoni: riecco il riferimento

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Nazione si concentra su Arthur Melo, rimasto in panchina contro il Milan per “scelta tecnica”. Stavolta diventa difficile rinunciare a quello che resta il punto di riferimento tutto fosforo e piedi buoni del centrocampo della Fiorentina. La condanna dei più bravi essere i catalizzatori delle attenzioni degli avversari che spesso non vanno per le spicce per limitare il raggio d’azione di chi sa come innescare il motore della propria squadra. Serve il miglior Arthur per questa lunga volata finale e molte ambizioni viola passano anche dai suoi (buoni) piedi. Il futuro, almeno secondo il suo procuratore, pare lontano da Firenze.

Ma onestamente questo è un discorso che ad oggi appare proprio fuori luogo.