ARTHUR, Domani può giocare di più. Nico può riposare

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In vista della gara col Maccabi Haifa, in programma domani sera al Franchi quando la Fiorentina si giocherà l'accesso ai quarti di Conference, sono due le situazioni da maneggiare con attenzione per Italiano: quella di Nico Gonzalez e quella di Arthur.

L'argentino, scrive il Corriere Fiorentino, ha ripreso ad allenarsi regolarmente ma visto che già alla vigilia della sfida con i giallorossi era segnalato in debito di ossigeno non ci sarebbe da stupirsi se venisse lasciato a riposo. Mentre il brasiliano sta recuperando dall’infortunio alla caviglia rimediato col Torino e dopo la manciata di minuti di domenica, domani potrebbe aumentare un po’ la porzione di gara, sperando di poter essere titolare a Bergamo.