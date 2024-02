ARTHUR, Abdica ancora. Ora Lopez o Duncan-Mandragora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come raccontato dagli inviati di FirenzeViola.it, nell'amichevole di ieri tra Fiorentina e Prato non è sceso in campo Arthur, impegnato a seguire il programma personalizzato per smaltire il problema muscolare ai flessori della coscia destra e poi poter rientrare in campo. Il brasiliano, evidenzia il Corriere dello Sport, viaggia così verso il forfait anche per la gara col Frosinone dopo essere stato assente a Lecce. Una brutta notizia per la Fiorentina che perde il suo regista, quasi sempre impiegato in stagione. Anche perché, aggiunge il Corriere, con Arthur in campo è una cosa, senza è un’altra, per la qualità, le geometrie e i punti di riferimento (ai compagni) che riesce a dare al gioco viola.

Italiano quindi è già allo studio di soluzioni per sopperire alla mancanza dell'ex Juventus, la prima delle quali porta a Maxime Lopez, che però - non solo in Salento - ha dato risultati fin qui non apprezzabili. Perché il francese è in una fase involutiva di rendimento piuttosto lunga. Duncan e Mandragora insieme, ad esempio, potrebbe essere una soluzione: l'una e l’altra, invece sempre con Lopez e un mediano, sono all’esame del tecnico viola. Ad ogni modo, da oggi l’attenzione andrà diretta e decisa sulla formazione anti-Frosinone, intanto con la scelta del modulo (4-2-3-1 al momento da preferire) e degli interpreti chiamati a metterlo in pratica - chiosa il Corriere -.