ARTHUR, 4-2-3-1 o 4-3-3: ora il modulo dipenderà da lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport questa mattina si concentra sul neoacquisto della Fiorentina Arthur Melo. Il brasiliano contro il Catanzaro ha giocato solo 25 minuti ma sono bastati per mandare un messaggio al tecnico Vincenzo Italiano. Il giocatore non avrebbe dovuto nemmeno partecipare alla gara, ma si è presentato così bene da convincere l'allenatore gigliato a schierarlo subito. Il centrocampista è stato schierato in un 4231 ma ha dimostrato che ha le capacità per far tornare nuovamente il 433.

Il giocatore ha infatti dato geometrie e intercettando due palloni da intenditore sfruttando la posizione. Arthur è un giocatore che la teoria l'ha in testa e adesso si tratta solo di trovare la condizione fisica perfetta per mettere le idee in pratica. Italiano sceglierà in base al brasiliano se giocare con un 4231, dove avrà meno campo da correre oppure un 433 da regista vero.