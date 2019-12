AQUILANI, Sarà il tramite tra spogliatoio e mister

Come scrive l'edizione odierna de La Nazione Alberto Aquilani entrerà a far parte dello staff di Beppe Iachini. L'ex giocatore della Fiorentina, che fino ad oggi ricopriva il ruolo di tecnico della formazione Under 18, avrà un ruolo ibrido e farà da tramite tra lo spogliatoio e l’allenatore. Nello staff saranno presenti anche i fedelissimi come il vice Giuseppe Carillo e i preparatori Fabrizio Tafani e Vincenzo Mirra, con loro confermati rispetto alla precedente gestione i match analyst Paolo Riela e Antonio Tramontano, come anticipato da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), e il preparatore dei portieri Rosalen Lopez.