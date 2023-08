ANTOGNONI, Viola, vinci un trofeo. E sulla 10 a Nico...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la storica bandiera ed ex club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato così della squadra viola: "La Viola se vuole fare il salto, deve vincere qualcosa dopo due finali perse. E salire di classifica in campionato. Comunque dei nuovi ha giocato, e bene, Arthur. Il regista che mancava, ma anche per lui aspettiamo conferme. Nzola? Ideale per il gioco di Italiano: apre varchi e fa segnare agli altri. Beltran? Bertoni mi ha detto che assomiglia più a Raspadori, non è prima punta. Vedremo".

E sulla 10 a Nico Gonzalez aggiunge: "Non mi è sembrata una cosa molto carina. A meno che non sia stato lui a cederla. Comunque, nel caso giusto darla a Nico, è la stella".