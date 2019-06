ANTOGNONI, Sarà lui a mediare nella questione Chiesa

L'edizione odierna de La Repubblica parla della questione Federico Chiesa come una delle più spinose da affrontare per il futuro staff di Rocco Commisso. Sul giocatore è forte l'interesse della Juventus, arrivata ad offrire 55 milioni e 6 milioni di ingaggio annui al giocatore, ma c'è anche l'Inter che offre la stessa cifra mettendo sul piatto una contropartita (Pinamonti). L'arrivo di Commisso alla Fiorentina però ha ribaltato tutto e la società viola vuole trattenere il suo gioiello. Sarà quindi Antognoni - con il quale il tycoon ha sviluppato un grande rapporto fin da subito - a fare da apripista in questa trattativa che si annuncia lunga ed estenuante.