ANTOGNONI-RUI COSTA, La bellezza del 10

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ripercorre l'incontro avvenuto a New York tra due grandi numeri 10 della storia della Fiorentina: Giancarlo Antognoni e Rui Costa. I due si sono trovati prima della partita in hotel, lontano dalle telecamere, e poi in campo si sono scambiati la maglia numero 10 delle rispettive squadre. Entrambi sono stati in grado di reinventarsi dirigenti dopo le meraviglie compiute sul campo da gioco: Fiorentina-Benfica è stata anche la loro partita.