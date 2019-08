ANTOGNONI, Lirola è un terzino moderno. Medel...

Durante la conferenza stampa di Pol Lirola anche Giancarlo Antognoni ha preso la parola ed elogiato il 21enne spagnolo: "Finalmente un terzino come volevamo: è un giocatore moderno, che sa spingere, ma pure difendere. Ciò che ha vinto con la Nazionale (Europeo U21, ndr) e le 87 presenze tra Serie A ed Europa a neanche 22 anni parlano per lui". L'ex numero 10 dei viola ha poi preso la parola sulla scelta di dare questo numero di maglia a Boateng: "Giusto così. Ha vinto tanto più di me ed è il più adatto ad averlo". Chiusura sul mercato: "Medel? Un ottimo profilo, ha fatto molto bene in Italia, ma non ci interessa". A riportare le sue parole è il quotidiano torinese Tuttosport.