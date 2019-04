ANTOGNONI, Jovetic è un rigorista perfetto

Giancarlo Antognoni ha parlato a La Nazione della Fiorentina ed in particolare di Stevan Jovetic: "Il rigorista è sempre un giocatore di personalità e nessuno meglio dell’ allenatore può capire chi, nel gruppo, ha i numeri giusti per trasformare in gol un tiro dal dischetto. Stevan tira sempre a piazzare, calciando di mezzo interno: è uno freddo. Eppure c’è un precedente in cui nonostante la bravura e il carisma del giocatore che si presentò sul dischetto, beh... il due su due, si rivelò, drammaticamente, una pessima coincidenza. Accadde in occasione di un Fiorentina-Milan degli anni Settanta. Ci furono fischiati due rigori a favore, ma De Sisti fallì entrambe le occasioni. Eppure Picchio era il nostro rigorista... E la partita come finì? Beh... alla fine segnai io e battemmo il Milan per 3-2. Comunque Jovetic ha sempre calciato in porta in modo preciso e potente. Per quello che si è riuscito a vedere dalla tv non è mai andato sul dischetto con qualche perplessità o timoroso del portiere che aveva davanti".