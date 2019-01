ANCORA GILA, Simeone non è prima punta. Serve...

Alberto Gilardino, ex bomber della Fiorentina, ha dato a La Nazione una sua valutazione sulla stagione di Giovanni Simeone: "I momenti difficili arrivano per tutti gli attaccanti, ma a mio avviso il Cholito non è una prima punta: ha bisogno di un altro attaccante con cui dialogare e l'arrivo di Muriel gli porterà grandi vantaggi in questo senso. Pioli è stato bravo a rischiare subito l'attacco a tre con Chiesa, significa saper trovare le posizioni giuste. Ma già sapevo che Stefano è un allenatore preparato. Consigli per Simeone? Di allenarsi bene e giocare con la squadra, poi i gol arriveranno di conseguenza. Io facevo così".