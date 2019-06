ANCORA DDV, Vi spiego la lettera. Chiesa...

Diego Della Valle, nell'intervista al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni parla anche della lettera ai tifosi, della sua famiglia tifosa e del futuro di Chiesa. Ecco altri stralci: "La lettera voleva mettere un punto se non è stata gradita mi dispiace, ma mi interessa anche poco. In tutti questi anni abbiamo cercato di operare con serietà, con le nostre forze e nonostante i tanti ostacoli incontrati. Le situazioni, le persone, i problemi io li affronto di petto" E ancora: "Abbiamo messo Commisso nella condizione di fare meglio di noi. Presto capirete perché l'abbiamo fatto. Non scarichiamo la Fiorentina, io non amo vendere: ad Andrea è entrata nel sangue ma anche io sono un tifoso che non si perde una partita. Anche mio figlio Filippo ha contratto la malattia e di calcio ne capisce, mio nipote Jack che vive a New York va a scuola vestito unicamente con magliette e materiale della Fiorentina. Poi il capitolo Chiesa: "Deve restare e resterà almeno un altro anno. Chiesa è centrale nel progetto di Commisso. Lui non può presentarsi a Firenze senza Chiesa e lo sa bene. Se abbiamo scelto lui è perché siamo convinti di fare il bene della Fiorentina". Un accenno anche a Prandelli: "Tenni duro quando seppi che aveva firmato con la Juve. Se poi è andato in Nazionale è stato merito di mio fratello, che ha chiamato Abete".