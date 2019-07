ANCORA BARONE, De Rossi? Aspettiamo. Su Tonali...

Di seguito la seconda parte dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport da Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso: "De Rossi è un grande giocatore, sarebbe prezioso per il nostro spogliatoio. Aspettiamo di sapere cosa deciderà, noi lo prenderemmo con molto piacere. Voci su Tonali? Ha talento ma costa tanto e ancora non ha neppure mai giocato in Serie A. Tanti giocatori nei radar? Un bambino a Moena mi ha dato una lista di possibili acquisti: De Paul, Fofana, Lirola, Biglia in cambio di Veretout e soldi... Ho messo tutto negli portafoglio. Aspetti extra-sportivi? Vogliamo realizzare velocemente un grande centro sportivo e provare a coprire il Franchi. Con Nardella abbiamo creato un buon rapporto. Iniziative per accrescere fatturato? Sì ma senza toccare il marchio e rispettando la tradizione viola. Primo impatto in Lega? Abbiamo suggerito di aprire un ufficio a New York, idea subito realizzata. Rocco può aiutare a valorizzare i diritti televisivi internazionali, portando più soldi al calcio italiano. Con Gazidis abbiamo un ottimo feeling. Modello Juve? Non è buono per il calcio italiano che lo stesso club vinca otto titoli di fila. Ora tocca alle altre società alzare il livello per riequilibrare il campionato".