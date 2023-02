AMRABAT-VIOLA, Filtra la volontà di ricucire: sarà dura

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla in modo approfondito del "caso" di mercato che ha riguardato ieri Sofyan Amrabat: dopo il no dei viola al Barcellona - riporta il quotidiano - sono seguite ore di tensione. Sia tra la Fiorentina e il Barcellona (accusato dai viola di poca serietà per l’offerta fuori tempo massimo e per l’intromissione diretta di Xavi) che tra i viola e Amrabat che, oltre ad aver provato a forzare la mano per la cessione, ha postato su Instagram una story dal significato inequivocabile: «Provaci adesso, il futuro non è promesso a nessuno». Al momento, però, l’unica cosa che gli sarà assicurata è un periodo da separato in casa con Rocco Commisso e i suoi dirigenti, anche se filtra la volontà di ricucire al più presto lo strappo. Non sarà facile.