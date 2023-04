AMRABAT, Una banana in campo all’ora del tramonto

Fonte: Repubblica

Sono le 19.51, momento esatto in cui sabato a Milano si completa il tramonto, e Amrabat approfitta di un’interruzione del gioco per avvicinarsi alla panchina. Alcuni componenti dello staff tecnico consegnano al giocatore viola una bottiglietta d’acqua e una banana. Siamo in pieno Ramadan ( che corrisponde al nono mese del calendario islamico, quest’anno è iniziato il 22 marzo e terminerà al tramonto del prossimo 22 aprile) e Amrabat, di fede musulmana, osserva la tradizione che prevede il rispetto dell’obbligo di digiuno dall’alba al tramonto. Per Amrabat tanta sostanza in mezzo al campo, in un momento chiave della gara. Tra recuperi, gestione del pallone, ripartenze avversarie da interrompere sul nascere. Rimedierà anche un cartellino giallo che gli costa una squalifica in vista della prossima gara di campionato, al Franchi, contro lo Spezia. Il centrocampista infatti era diffidato ma sarà regolarmente a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano per la gara di mercoledì a Cremona che mette in palio l’andata delle semifinali di Coppa Italia.