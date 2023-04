AMRABAT, Pronto a tornare in mediana in Conference

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina è tornata al lavoro al centro sportivo nel pomeriggio di ieri per iniziare a preparare la trasferta europea di Poznan. Alle spalle anche il rammarico per non aver centrato la decima vittoria consecutiva, adesso conta concentrarsi per portare avanti nel modo migliore la campagna europea. Come scritto da La Nazione, la Fiorentina è in una striscia ancora aperta di dodici risultati utili consecutivi. Ieri i lavori sono ripresi con la consueta carica. La squadra sta bene, in Polonia tornerà protagonista anche Amrabat che ha scontato un turno di squalifica in campionato contro lo Spezia. Stop tutto sommato salutare, in pieno Ramadan una gara saltata può avergli fatto solo bene. Italiano nei giorni scorsi ha recuperato anche Milenkovic e Saponara, colpiti da febbre prima della Semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Cremonese. Entrambi sono rimasti in panchina contro lo Spezia, ma tra Lech Poznan e Atalanta torneranno utili. Così come Terzic, rientrato fra i convocati ma non ancora in campo. Stesso discorso per Jovic, tornato ad essere coinvolto nel finale di gara. Il ‘mirino’ di Italiano è però puntato sugli esterni offensivi. Nel post partita di sabato scorso il tecnico si è soffermato su elementi come Gonzalez ed Ikoné, ma il concetto vale un po’ anche per tutti gli altri. Per alzare il livello c’è bisogno di un apporto maggiore in zona gol ed in fatto di assist. Serve, ad esempio, una crescita di Nico (anche nei movimenti) ed una maggiore lucidità di Ikoné.