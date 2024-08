AMRABAT, Permanenza vicina. No viola a Folorunsho

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione si concentra, oltre che sulla gara di Conference League di questa sera contro la Puskas Akademia, anche sul mercato. In particolare il quotidiano fiorentino pone il focus su Sofyan Amrabat. Più passano i giorni e più il marocchino è vicino a rimanere a Firenze. Per lui si è mosso il Napoli di Conte che non ha offerto i 15 milioni richiesti dalla Fiorentina ma Folorunsho come contropartita tecnica ricevendo un no dalla società viola come risposta. Al momento quindi l'unica offerta concreta sulla scrivania di Pradè per l'ex Manchester United è quella del Fenerbache ma in questo caso è il giocatore a non essere convinto. Dovrebbe rimanere a Firenze anche Kouame. L'attaccante ivoriano è vicino al rinnovo del contratto fino al 2026 con un ingaggio, ora salito a 2,2 milioni, ridotto.

Se sul fronte uscite, Nico Gonzalez a parte, non ci sono novità, su quello delle entrate i nomi caldi al momento sono quelli di Kostic e Arthur in uscita dalla Juventus. In parallelo alla trattativa che potrebbe portare l'argentino in bianconero ieri i dirigenti gigliati hanno lavorato su questi due calciatori. Considerando che la Fiorentina avrebbe bisogno di mettere a posto il reparto difensivo con un altro innesto, Kostic potrebbe essere la pedina giusta per far scalare definitivamente Biraghi sulla linea dei centrali. Come sottolineato anche da Palladino ieri in conferenza stampa infatti il capitano gigliato può benissimo giocare come terzo di difesa.